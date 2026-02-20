Córdoba impulsa inversiones y empleo junto a Iveco y su cadena autopartista

El gobernador Martín Llaryora, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso y su par de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, se reunieron con directivos de Iveco Group, proveedores, representantes de la cadena de valor autopartista, cámaras y entidades sectoriales para profundizar la articulación público-privada, potenciar la integración local y promover nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

El encuentro, llevado a cabo en el Centro Cívico, tuvo como objetivo poner sobre la mesa las principales necesidades y condiciones de competitividad y definir qué acciones pueden coordinarse entre Iveco, su red de proveedores y el Estado provincial y municipal para que la inversión se ejecute, se sostenga y genere el mayor impacto posible en términos de producción, empleo y desarrollo tecnológico.

Llaryora destacó la importancia de la empresa dentro del perfil industrial de Córdoba, así como la relevancia de su cadena de valor con mano de obra local. “Estoy esperanzado en que este ecosistema público-privado, trabajando juntos con proveedores y todas las áreas del Gobierno, logre generar cada vez más cadena de valor y más trabajo cordobés. Cuentan, como siempre, con todo nuestro apoyo”, dijo.

La empresa presentó su planificación productiva para el año, detallando los principales proyectos de inversión, sus perspectivas de mercado y los requerimientos técnicos, productivos y tecnológicos para la cadena de proveedores, con el propósito de seguir consolidando su presencia industrial en la provincia y fortalecer su red de abastecimiento local.

Dentro de un contexto nacional complejo para el sector industrial, Llaryora destacó el papel del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba. “Cuando las empresas deben enfrentar desafíos a nivel global, contar con una cadena de valor en el lugar donde están asentadas genera una ventaja y mejora la estructura de costos”, señaló.

Iveco es parte central del entramado productivo cordobés. Su presencia industrial ha sido un motor constante de incorporación tecnológica y de mejora productiva.

Los datos dan cuenta de esa trayectoria: 57 años de producción en Argentina, una capacidad industrial relevante y más de 1.000 colaboradores que sostienen diariamente el conocimiento, la calidad y la operación, reflejando un compromiso sostenido con la producción nacional y el desarrollo local.

La incorporación de la empresa al grupo indio Tata suma la posibilidad de vincular la industria cordobesa a una compañía global de peso.

“Para quien conoce la envergadura de Tata, sabe que es un jugador internacional que fortifica el proyecto de Iveco. Entendemos que Tata toma este punto para incorporarse dentro del Mercosur, lo cual nos da continuidad, perspectiva a largo plazo y representa una gran noticia”, indicó el gobernador.

Industria con acento

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el rol del Estado provincial como articulador entre los sectores público y privado, y remarcó la importancia de coordinar esfuerzos para sostener la actividad industrial y fortalecer el entramado productivo cordobés.

“El objetivo estratégico de nuestro gobierno es generar empleo y preservar el que ya existe, y para eso ponemos todas las herramientas de la Provincia al servicio del desarrollo”, mencionó.

Por su parte, Guillermo Acosta repasó los beneficios que ofrece la Provincia al sector productivo, entre los que mencionó a las leyes de promoción industrial (sin parangón en otras provincias) y economía del conocimiento, programas de empleo y la inversión en infraestructura.

“La Provincia sigue haciendo este esfuerzo en un marco en donde desde agosto vemos caídas reales interanuales en los envíos por coparticipación”, acotó.

Diego Moreno, Head de Compras de Iveco Group para América Latina, celebró la concreción de esta mesa de trabajo y añadió que esta articulación es clave para la sustentabilidad de todo modelo de negocio y, en particular, del éxito de Iveco.

“La compañía apunta no solo al mercado interno, sino también a continuar vendiendo componentes y piezas a Brasil. Esto lo hemos conseguido sostener en el tiempo gracias, obviamente, a la innovación y a la creatividad que todos los cordobeses tenemos y ponemos en juego cada día”, indicó.

Milagros Isaía Brasca, vicepresidenta del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba, destacó la posibilidad de trabajar en conjunto, lo que permite evaluar oportunidades y amenazas de forma más fuerte y asertiva.

“El gobierno de Córdoba siempre estuvo cerca del sector y de todas nuestras empresas. El foco hoy está puesto en tratar de no perder la industria nacional y trabajar en conjunto para potenciar la actividad que es parte del ser nacional”, agregó.

Incentivos a la producción local

Las autoridades provinciales presentaron los beneficios del régimen de Promoción Industrial, que contempla incentivos fiscales, acompañamiento técnico y herramientas de financiamiento para impulsar inversiones, mejorar la competitividad y fomentar la generación de empleo de calidad.

Asimismo, se expusieron los programas complementarios orientados al fortalecimiento de proveedores, la innovación productiva, la capacitación, la transformación digital y el desarrollo tecnológico.

Desde la Provincia, el compromiso con el desarrollo productivo y la industria se traduce en tres líneas de trabajo estratégicas:

Acompañar inversiones estratégicas que tengan impacto directo en empleo, integración local y valor agregado.

Fortalecer el empleo industrial, con trabajo registrado, estable y de calidad, entendiendo que la principal riqueza de Córdoba es su gente y su capacidad de producir.

Impulsar la competitividad de la cadena de valor, especialmente de las PyME proveedoras, para que puedan sostener estándares, acceder a nuevos mercados y crecer junto a las empresas tractoras.

La jornada reafirmó el compromiso del Gobierno de Córdoba con el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones, el agregado de valor local y la consolidación de la provincia como un polo productivo estratégico a nivel nacional, promoviendo una agenda común entre empresas tractoras, proveedores y sector público.