Córdoba recibió al alcalde de Copiapó para ampliar la integración

La Legislatura de Córdoba recibió al alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, junto a una comitiva de autoridades chilenas, en el marco de una reunión orientada a fortalecer la integración entre la provincia y la Región de Atacama.

Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación en comercio, turismo, cultura y desarrollo productivo. Uno de los ejes centrales fue el impulso al corredor bioceánico a través del Paso de San Francisco y el trabajo conjunto dentro de la Región ATACALAR.

Las autoridades coincidieron en la importancia de profundizar el diálogo institucional y la articulación regional para generar oportunidades concretas para ambos territorios.