Huerta Grande participó de un encuentro de la Comunidad Regional

Huerta Grande. El pasado miércoles 18 de febrero, el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, y la secretaria de Gobierno Lucrecia Cavanna, participaron junto a otros intendentes y responsables de las C.L.E. de la zona en un encuentro de la Comunidad Regional.

La jornada contó con la presencia del ministro de Educación de la provincia, Horacio Ademar Ferreyra, y la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Esther Bedano.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas, con especial énfasis en los lineamientos de trabajo para el año 2026 y en la planificación de la próxima etapa escolar.