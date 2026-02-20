Jornada en La Falda para prevenir consumos y violencias

La Falda. La Municipalidad de La Falda invitó a toda la comunidad y a referentes de los clubes a participar de un Encuentro Comunitario, que contará con la visita de Madres Territoriales SEDronar – línea fundadora.

En esta jornada, el equipo de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) La Falda y el Área de Género presentarán el proyecto “Prevención de violencias y consumo de sustancias en el ámbito deportivo”, que se llevará adelante durante el presente año, con el objetivo de fortalecer el deporte como espacio de cuidado, inclusión y acompañamiento.

La cita es para este sábado 21 desde las 16 horas en las instalaciones del Club River Plate de La Falda.

"Contaremos además con la presencia del titular de SEDRONAR, Dr. Roberto Moro. La actividad es organizada por la Secretaría de Salud, RAAC La Falda y la Dirección de Relaciones Institucionales. Por dudas o consulta sobre este tema, podes acercarte a la oficina de la RAAC (España Nº 884) o comunicarte al 3548590796. Los esperamos para construir juntos entornos deportivos más seguros y comprometidos con nuestra comunidad", destacaron.