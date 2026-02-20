La Legislatura vivió una noche de fuertes emociones por el cáncer infantil

La explanada de la Legislatura de Córdoba se convirtió este jueves por la noche en escenario de una jornada cargada de emoción y compromiso social. La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó la actividad “Campeones Dorados”, promovida por el Grupo de Padres Ley Oncopediátrica y organizada por la Unicameral provincial, con el objetivo de visibilizar y generar conciencia sobre el cáncer infantil.

Desde las 19 y hasta las 21.30, niñas, niños y adolescentes que atraviesan tratamientos oncológicos llegaron junto a sus familias al edificio de avenida Emilio Olmos 580. También participaron equipos médicos y organizaciones que acompañan la causa, como la Asociación Civil Soles.

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de una placa conmemorativa y de una escultura con el lazo dorado —símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil— realizada por la artista Elia Bisaro. La obra permanecerá en la Legislatura como recordatorio permanente de la batalla que enfrentan muchos chicos.

La actividad se enmarcó en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero desde 2002. La fecha fue impulsada por la Organización Internacional de Cáncer Infantil y cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud.

Durante la jornada hubo intervenciones artísticas, música en vivo y animadores caracterizados que compartieron juegos y bailes con los chicos. Zanquistas, personajes infantiles y la banda The One aportaron un clima festivo que contrastó con la dureza de la enfermedad, generando sonrisas, abrazos y momentos de profunda emoción.

En su mensaje, Prunotto destacó la importancia del acompañamiento de las familias, profesionales de la salud y organizaciones civiles, y subrayó el rol del Estado en el trabajo conjunto para mejorar las condiciones de quienes transitan esta situación.

El cierre estuvo marcado por una suelta de globos dorados en homenaje a quienes continúan luchando y en memoria de los que fallecieron, en una noche atravesada por lágrimas, risas y gestos de esperanza compartida.