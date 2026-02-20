Más de 15 mil cordobeses participaron de “Bien CBA Verano”

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante durante enero y febrero una nueva edición de “Bien CBA Verano”, una iniciativa que promueve múltiples aprendizajes durante el receso escolar a través de propuestas recreativas, artísticas y tecnológicas en todo el territorio provincial.

La política pública, coordinada por la Dirección General de Bienestar Educativo, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, alcanzó este año a más de 15 mil cordobeses y cordobesas en 150 municipios, incluyendo niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que este programa “es una iniciativa cordobesa que ya implementamos el año pasado y a la que le dimos continuidad por el impacto positivo que tuvo en cada comunidad”.

Y agregó: “En Córdoba se aprende todo el año y se disfruta todo el año. Estas propuestas nos permiten generar otras formas de aprender, articulando lo tradicional con lo nuevo”.

Cuatro ejes para un abordaje integral

La edición 2026 se consolidó sobre cuatro pilares estratégicos:

Alfabetización, a través del Plan de Lectura Verano.

Innovación tecnológica, con talleres de Inteligencia Artificial Generativa.

Recreación, artes y cultura, con propuestas como rap, circo, murga, percusión, fotografía, ajedrez y teatro de títeres.

Vida en la naturaleza, con caminatas y actividades al aire libre.

Ferreyra subrayó además que la experiencia en inteligencia artificial será capitalizada para el ciclo lectivo: “Lo que los jóvenes buscan son trayectorias formativas. Estamos trabajando para acreditar saberes y reconocer los aprendizajes realizados durante el verano”.

Presencia territorial en toda la provincia

El programa recorrió el norte, sur, este, oeste y centro provincial, con actividades en localidades como Cura Brochero, Salsipuedes, Río Primero, Villa Nueva, Quilino, Laspiur, Despeñaderos, Hernando, Deán Funes, Freyre, San Joaquín, Melo, Villa del Totoral, Valle Hermoso, Agua de Oro, La Francia, Villa Rumipal, San Marcos Sierras, La Cumbrecita, Malvinas Argentinas, Villa Santa Rosa, Colonia Tirolesa, Colonia Caroya, General Deheza, Cintra, Adelia María, Luyaba, Cintra, Villa Cerro Azul y Estación Juárez Celman, entre otras.

Para garantizar el acompañamiento en cada territorio, participaron los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE) y las 20 bibliotecas pedagógicas provinciales.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló que este programa “ha venido para quedarse y para crecer”, y remarcó la importancia del trabajo en territorio: “Escuchamos a cada comunidad para responder a sus necesidades específicas. La alfabetización es un compromiso que asumimos los 365 días del año”.

Cierre en La Cumbrecita

El cierre de esta edición se realizó en La Cumbrecita, con actividades culturales y un espectáculo de títeres abierto a la comunidad y a turistas.

La jefa comunal, Silvana Torres, valoró la presencia del Ministerio en el interior provincial: “Para nosotros la educación es un pilar fundamental. Que nuestros niños y jóvenes puedan acceder a propuestas vinculadas a la innovación y la inteligencia artificial es muy positivo y garantiza igualdad de oportunidades”.

“Bien CBA Verano” se consolida así como una política pública orientada a fortalecer el bienestar integral y ampliar las oportunidades educativas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Córdoba con una educación federal, inclusiva y presente en cada rincón de la provincia.