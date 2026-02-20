San Roque: elegirán a la Embajadora de los Carnavales 2026

Comuna de San Roque. La Comuna de San Roque lanzó oficialmente la convocatoria para seleccionar a la Embajadora de los Carnavales 2026, una figura que representará el espíritu festivo, cultural y comunitario en cada celebración y en distintos eventos y festivales a lo largo del año.

La propuesta invita a jóvenes con actitud, compromiso y ganas de asumir un rol activo dentro de la vida cultural de la localidad. La Embajadora 2026 será la voz y la imagen institucional durante las jornadas carnavaleras, acompañando cada actividad con presencia, alegría y orgullo por la identidad local.

Desde la organización destacaron que no se trata solo de un título simbólico, sino de una experiencia que permite vivir el Carnaval desde adentro, participando de encuentros, actividades oficiales y espacios de representación regional.

Las interesadas pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/gAdT8QcVqHwJj2tZ6

Para conocer bases y condiciones o realizar consultas, se encuentra habilitada la línea 3541-630906.

Con esta convocatoria, la comuna apuesta a fortalecer la participación juvenil y renovar el vínculo entre tradición, cultura y comunidad, en la antesala de unos Carnavales 2026 que prometen volver a llenar las calles de música, color y celebración.