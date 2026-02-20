Valle Hermoso presenta hoy "La Máquina de Contar Cuentos"

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso invitó a disfrutar de “La Máquina de Contar Cuentos”, un hermoso espectáculo de cuento teatro, una propuesta para toda la familia: "Una máquina que tiene todas las historias, con Ana Elizondo y Axel Rota Elizondo y la dirección de Caro Contino", explicaron.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y Educación.

La actividad se llevará a cabo hoy desde las 20 horas en las instalaciones del Ex Hotel Buenos Aires (Remedios Escalada 299 – Valle Hermoso).

Entrada general: $10.000

Promo 2 x $15.000