Córdoba: darán detalles de la celebración del Año Nuevo Chino

Córdoba. La Agencia Córdoba Cultura dará una conferencia de prensa donde se presentarán las actividades que se desarrollarán en los festejos por el Año Nuevo Chino, que se celebrarán el 28 de febrero y el 1 de marzo en predio deportivo de la UNC, en la Ciudad Universitaria.

La cita es el próximo lunes 23 a las 10:30 horas en el Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511).

Estarán presentes, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; autoridades del Instituto Confucio; representantes de la comunidad china de Córdoba y academias de artes marciales, que realizarán intervenciones artísticas.