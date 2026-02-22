Córdoba e Iveco apuntalan la cadena autopartista

El gobernador Martín Llaryora encabezó en el Centro Cívico una reunión con directivos de Iveco Group, proveedores y representantes del sector autopartista para profundizar la articulación público-privada y consolidar la integración local en la industria automotriz.

Del encuentro participaron también el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta. La empresa presentó su plan de inversiones y los proyectos productivos previstos para este año, junto con los requerimientos técnicos y tecnológicos para su red de abastecimiento.

El objetivo fue definir acciones coordinadas entre el Estado provincial, el municipio, la compañía y sus proveedores para que las inversiones se ejecuten, se sostengan y generen impacto en producción, empleo y desarrollo tecnológico.

“Estoy esperanzado en que este ecosistema público-privado, trabajando con proveedores y todas las áreas del Gobierno, logre generar cada vez más cadena de valor y más trabajo cordobés”, afirmó Llaryora, al remarcar el respaldo oficial a la expansión industrial.

En un contexto nacional desafiante para el sector, el mandatario destacó el rol del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba como herramienta para mejorar competitividad y estructura de costos, al contar con una cadena de valor integrada en el territorio.

Iveco forma parte del entramado productivo provincial desde hace 57 años. Con más de mil trabajadores y una capacidad industrial consolidada, la compañía continúa posicionándose como uno de los pilares del desarrollo automotor en Córdoba.