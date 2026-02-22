La Legislatura distinguió a la fundadora de una comunidad de viajes

La Legislatura de Córdoba distinguió este viernes a la periodista Agustina López, creadora de la comunidad digital de viajes “Pasaje en mano”, por su contribución a la difusión cultural y turística de la provincia a través de nuevas plataformas.

El reconocimiento fue promovido por la legisladora Patricia Botta y destacó el impacto de su proyecto, nacido en 2018, que hoy reúne a miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok.

El beneplácito subraya su trayectoria como licenciada en Comunicación Social y la considera una “embajadora cordobesa” por su rol en la promoción de destinos como Traslasierra, Villa General Belgrano, Los Reartes, San Clemente y distintos espacios de la ciudad de Córdoba.

En octubre pasado, López fue galardonada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Premio Ídolo Argentina 2025, donde fue elegida como una de las mejores creadoras de contenido digital e influencer del país.

Desde la Legislatura destacaron que su trabajo se caracteriza por ofrecer guías detalladas, relatar culturas y facilitar el acceso a información turística con un enfoque cercano, contribuyendo a posicionar a Córdoba como destino para viajeros de todo el país.