La Provincia activa un fuerte plan preventivo por el Último Primer Día

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha una agenda integral para acompañar a estudiantes y familias en los festejos del Último Primer Día (UPD), en la antesala del ciclo lectivo 2026.

La iniciativa contempla la difusión de mensajes preventivos en redes sociales, la implementación de campañas en todas las escuelas secundarias, encuentros con centros de estudiantes y articulación con organismos de seguridad. El objetivo es promover celebraciones responsables, en un marco de respeto y cuidado.

Las acciones comenzaron en febrero con la publicación de videos informativos en Instagram dirigidos a estudiantes y familias. En paralelo, se lanzó una nueva edición de la campaña “Festejos Cuidados”, con afiches y recomendaciones distribuidas en establecimientos educativos.

Desde la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior se destacó la importancia del acompañamiento familiar. La secretaria Claudia Maine señaló que se busca que los estudiantes “celebren el cierre de su escolaridad y se diviertan, pero de un modo cuidado para todos”, y remarcó que la presencia adulta y el diálogo previo son claves para evitar situaciones que puedan afectar la salud o la convivencia.

En la misma línea, el director general de Bienestar Educativo, José Castellano, sostuvo que promover festejos cuidados implica acompañar a los jóvenes en un momento significativo de sus trayectorias y fortalecer los vínculos entre pares y con los adultos.

La agenda, elaborada por el Programa Cuidados y Prevención de los Consumos, continuará con encuentros junto a centros de estudiantes para dialogar sobre la organización del UPD y reflexionar sobre el autocuidado y el cuidado mutuo. También se compartirán experiencias escolares mediante podcasts y contenidos audiovisuales.

Además, durante la última semana de febrero se realizarán reuniones de coordinación con la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana, el área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba y las Coordinaciones Locales de Educación del interior, con el fin de establecer presencia en puntos de encuentro juvenil y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de los festejos.

Desde la Dirección General de Bienestar Educativo convocaron a la comunidad educativa y a los adultos referentes a acompañar estas acciones para que el inicio de clases se desarrolle en un clima de cuidado y responsabilidad.