Apoyo a Pymes: están abiertas las inscripciones al programa Mi Primera Certificación 2026

El Gobierno de Córdoba abrió las inscripciones para la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, una iniciativa destinada a acompañar a pequeñas y medianas industrias en el acceso, por primera vez, a Sistemas de Gestión de Calidad nacionales e internacionales, mediante el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta $10.500.000.

La inscripción estará disponible hasta el 23 de marzo, con modalidad 100% digital y requisito de firma digital, a través del portal oficial de Córdoba Produce.

El programa tiene como objetivo colaborar en el financiamiento de los costos asociados a consultoría y certificación, promoviendo la incorporación de normas de calidad, gestión, ambiente y procesos, fundamentales para mejorar la competitividad, eficiencia productiva y posicionamiento de las pymes cordobesas en los mercados internos y externos.

Montos y normas alcanzadas

Las empresas que presenten proyectos de primera certificación en ISO 9001:2015 podrán acceder a un ANR de hasta $10.000.000, mientras que aquellas que postulen proyectos de primera certificación en HACCP, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, BPM y otras normas, podrán recibir hasta $10.500.000.

Estas certificaciones resultan clave para optimizar procesos, reducir costos, mejorar el uso de los recursos y fortalecer la calidad de los productos y servicios, consolidando el entramado industrial de la provincia.

Requisitos y modalidad

Para acceder al beneficio, las empresas deberán:

Confeccionar un proyecto de certificación, con una duración máxima de 12 meses.

Seleccionar un consultor del Registro habilitado.

Elegir una entidad certificadora.

Presentar la documentación requerida de manera digital y con firma digital.

Cada empresa podrá optar por una o hasta cuatro normas, siempre que se trate de certificaciones por primera vez.

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por organismos públicos y privados, que seleccionará a las empresas beneficiarias de acuerdo al impacto productivo y la viabilidad técnica de cada propuesta.

Registro de consultores

Los consultores que deseen participar deberán inscribirse en el Registro de Consultores, accediendo con CiDi Nivel 2 al trámite correspondiente y adjuntando la documentación exigida.

Este paso deberá ser realizado únicamente por quienes no se hayan inscripto en ediciones anteriores.

Compromiso con la industria cordobesa

A través del programa Mi Primera Certificación, el Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso con el fortalecimiento de las pymes industriales, promoviendo la mejora continua, la innovación, la eficiencia productiva y la generación de empleo de calidad en todo el territorio provincial.

Más información y contactos

Inscripciones abiertas: hasta el 23 de marzo

Más información: https://cordobaproduce.cba.gov.ar/4647/mi-primera-certificacion/

Cel: 351 2373858

Correo: [email protected]