Bialet Massé: se realizó la apertura de la sala cuna "Aprendo Creando”

Bialet Massé. La Sala Cuna “Aprendo Creando” de la Municipalidad de Bialet Massé ultima detalles para el inicio del ciclo lectivo 2026.

La semana pasada comenzaron las actividades en las que participaron alrededor de 60 niños y niñas de entre 0 a 3 años, divididos en 4 salas: 34 en el turno mañana y 23 en el turno tarde.

Durante el receso se realizaron importantes mejoras edilicias, con trabajos de pintura y acondicionamiento integral, generando un espacio renovado, cálido y seguro.

El equipo educativo se prepara con compromiso y entusiasmo para un nuevo año de aprendizaje y crecimiento compartido.