Comuna de San Roque: se concretaron importantes trabajos en espacios públicos

San Roque. La Comuna de San Roque informó que se llevan a cabo en diversos puntos importantes tareas con el fin de mantener los espacios públicos.

Se colocaron nuevos juegos, elementos deportivos y mantenimiento en Plaza Nativa Joaquín y se concretó el arreglo de calles en Bª Perla del Lago (Calles Zanicheli, Antún, Atilio Lopez).

Por otro lado, se avanzó con los trabajos en el Edificio de Sala Cuna, el mantenimiento y cortes de pasto en rotonda Maggi y el mantenimiento y cortes de pasto en Plaza 25 de Mayo.