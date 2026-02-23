Córdoba llevará 27 empresas al mayor evento tech del mundo

Un total de 27 empresas tecnológicas cordobesas formarán parte del Mobile World Congress (MWC) 2026, el evento más influyente de la industria tecnológica y de la conectividad, que se desarrollará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España.

La Provincia de Córdoba integrará la feria internacional a través de una comitiva compuesta por más de 45 empresarios, con desarrollos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, telecomunicaciones, cloud&data, automatización, robótica y transformación digital.

La delegación será encabezada por la Agencia ProCórdoba, que contará con un espacio propio de 40 metros cuadrados dentro del stand institucional de PromArgentina, ubicado en el Hall 7 Booth 7C31.

El objetivo de la participación es impulsar la internacionalización del ecosistema tecnológico provincial, fortalecer la inserción global de sus empresas y generar empleo calificado a partir de la economía del conocimiento.

El antecedente más cercano, en la edición 2025, dejó resultados concretos: diez firmas alcanzaron nuevos acuerdos comerciales y 16 concretaron ventas a corto y mediano plazo, mientras otras iniciaron nuevos productos o servicios.

El stand cordobés contará con un Business Center para reuniones uno a uno, un Meeting Point, sesiones de pitching por verticales tecnológicas y espacios de exhibición de soluciones, además de una propuesta para promocionar los caminos del vino de la provincia.

La participación en el MWC reafirma la estrategia de posicionar a Córdoba como un polo tecnológico con proyección internacional, basado en la articulación público-privada y la colaboración entre empresas y universidades.