Córdoba refuerza patrullajes rurales y crea canales directos con productores

El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes un nuevo esquema de trabajo para reforzar la prevención del delito en áreas rurales, con el incremento de patrullajes en sectores críticos y la creación de canales directos de comunicación entre productores y fuerzas de seguridad.

La medida se instrumentó a través de un acta acuerdo firmada por los ministerios de Bioagroindustria, Seguridad, y Justicia y Trabajo, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y las principales entidades agropecuarias de la provincia.

El convenio establece un esquema de coordinación permanente para actuar con mayor rapidez ante hechos delictivos en el interior productivo. Entre los puntos centrales se destacan el aumento de recorridos preventivos en zonas y horarios considerados sensibles, y la puesta en marcha de grupos oficiales de mensajería, líneas telefónicas específicas y radios rurales para contacto directo con la Patrulla Rural.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, señaló que la iniciativa responde a planteos reiterados del sector y apunta a brindar mayor previsibilidad en materia de seguridad. Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó que la provincia debe adaptarse a una realidad que combina grandes centros urbanos con extensas áreas productivas.

Desde el Ministerio de Justicia y Trabajo, Julián López subrayó la importancia de articular investigación, persecución penal y trabajo territorial para lograr respuestas judiciales más ágiles ante delitos rurales.

Además de los patrullajes y los canales de comunicación, el acuerdo contempla jornadas de capacitación en prevención y uso de tecnología aplicada a la seguridad, junto con evaluaciones trimestrales para monitorear resultados.

El acta fue suscripta también por el Ministerio Público Fiscal y entidades como CARTEZ, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina, consolidando un esquema de coordinación público-privado en todo el territorio provincial.