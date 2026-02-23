Huerta Grande: realizaron la última Tertulia Literaria

Huerta Grande. La pasada semana se llevó a cabo en Huerta Grande la última Tertulia Literaria, un encuentro lleno de emociones, palabras y momentos compartidos.

La jornada estuvo atravesada por el tema del amor, presente en los relatos propios de los autores Roberto Breininger, María López y Myriam Mathieu, quienes emocionaron al público con sus historias.

Además, se realizó una reseña histórica sobre la creación de la Parroquia N. S. del Carmen, en una exposición cargada de memoria y significado.

El espacio también contó con la participación del Movimiento +60, que presentó un hermoso cuentacuentos con la interpretación de tres microcuentos basados en la historia real de nuestra capilla, a cargo de Zulma Foresta, Graciela Montenegro, Adriana Tello y Nora Rosario, con adaptación literaria de Laila Abulafia.

Fue un encuentro muy especial, atravesado por la calidez, la buena energía y la alegría de ver cómo cada persona que participa disfruta, se conecta y se lleva algo lindo de cada tertulia.