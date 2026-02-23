Invierten más de $244 millones en la técnica Presidente Roca de Córdoba

El Gobierno de Córdoba ejecuta una serie de obras en el IPET Nº 48 “Presidente Roca”, la única escuela secundaria técnica con albergue estudiantil de la ciudad de Córdoba. Los trabajos apuntan a optimizar pabellones, talleres y aulas, reforzando las condiciones de estudio y residencia de sus alumnos.

La institución, ubicada en el Parque Sarmiento y con 112 años de trayectoria, cuenta con 664 estudiantes provenientes de distintos sectores de la capital y localidades cercanas. Además de su propuesta técnica en especialidades como electrónica, electricidad, mecánica, automotores y construcción, el establecimiento cumple un rol clave al alojar semanalmente a jóvenes que pernoctan en el albergue.

Las intervenciones forman parte del Plan de Verano e incluyen reparaciones de canaletas y bajadas pluviales, revoques y pintura exterior en más de 2.700 metros cuadrados, colocación de nuevos bebederos, instalación de cielorrasos suspendidos y renovación de muros divisorios con tabiques de Durlock. También se realizan trabajos de pintura y mejoras generales en talleres y aulas.

Durante 2024 ya se habían concretado obras de envergadura, con una inversión superior a los 252 millones de pesos, que contemplaron la renovación integral de la instalación eléctrica, reconstrucción de cubiertas y adecuaciones en sistemas sanitarios, eléctricos y de gas.

Autoridades provinciales recorrieron el establecimiento para supervisar el avance de los trabajos y evaluar las condiciones edilicias. Desde el Ministerio de Educación señalaron que las mejoras buscan fortalecer un espacio histórico de formación técnica e inclusión en la capital cordobesa.