La Comunidad Católica de Alta Gracia recibirá las Reliquias de Santa Bernardita

Alta Gracia. Con gran emoción, integrantes de la comunidad católica de Alta Gracia, recibieron la noticia que el próximo lunes 2 y martes 3 de marzo, desde las 17:30 horas, en la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, se recibirán las reliquias de Santa Bernardita Soubirous, en el marco de la visita a Argentina titulada “Lourdes nos visita: un tiempo de gracia y esperanza”.

El evento contará con la presencia del Padre Mauricio Elías, coordinador de lengua española del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.

Las reliquias serán recibidas con los ritos católicos que incluyen una misa, rezo del Rosario y las bendiciones correspondientes.

Para esos dos días se espera la presencia de integrantes de diversas comunidades de la provincia.

La visita forma parte de una gira nacional que continuará luego por Córdoba capital, San Juan, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires.