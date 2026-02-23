La Falda: dictarán el taller de escritura “Ficciones de Arcilla”

La Falda. En el marco del ciclo Verano La Falda 2026, la ciudad vuelve a apostar por la cultura como punto de encuentro y construcción colectiva. El jueves 26 de febrero a las 19 hs, el Museo Ambato abrirá sus puertas al taller de escritura “Ficciones de Arcilla”, coordinado por Virginia Robles. La propuesta invita a explorar la creatividad desde la palabra, en diálogo con el entorno patrimonial del museo ubicado en Villa Edén. El encuentro propone modelar historias como quien trabaja la arcilla: con paciencia, intuición y sensibilidad. Para ingresar al museo se solicitará la presentación del DNI.

Entre plazas y museos, La Falda reafirma que el arte no es solo espectáculo: es participación, encuentro y memoria compartida.