Llaryora cerró el Festival del Humor y defendió su impacto

El gobernador Martín Llaryora participó anoche del cierre del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en la ciudad de San Francisco, donde destacó el papel estratégico que cumplen estas celebraciones para el desarrollo económico, social y cultural de Córdoba.

Durante su visita, sostuvo que los festivales populares trascienden lo artístico y se consolidan como motores de las economías regionales. “Hubo un tiempo en que defender los festivales parecía casi una mala palabra, pero hoy están plenamente consolidados”, afirmó, y remarcó que la Provincia los acompañó incluso en contextos económicos adversos.

El mandatario subrayó que el evento no solo moviliza a San Francisco, sino también a localidades del departamento San Justo y zonas cercanas, generando turismo, empleo temporal y oportunidades para comerciantes y emprendedores. En ese sentido, comparó su impacto con el de un parque industrial o un polo educativo, al considerar que una ciudad pujante debe destacarse en múltiples ámbitos.

También señaló que ningún festival puede sostenerse únicamente con recursos públicos y que el rol del Estado es acompañar a las comisiones organizadoras, especialmente en las etapas iniciales de planificación.

Llaryora vinculó además el desarrollo regional con la infraestructura, al mencionar la transformación de la Ruta Nacional 19 en autovía como un factor que potenciará el corredor y beneficiará a las localidades de la región.

El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, indicó que los festivales generan un impacto fiscal significativo para la Provincia y los sectores productivos vinculados. Por su parte, el intendente Damián Bernarte agradeció la presencia del gobernador y destacó el crecimiento del evento hasta ubicarse entre los más importantes del territorio provincial.

El Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción es uno de los encuentros más convocantes del este cordobés y combina música, humor y gastronomía, con una fuerte incidencia en hotelería, transporte y comercio.