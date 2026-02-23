Mes Facundiano: realizaron el Bicitour Nocturno a Barranca Yaco

Sinsacate. El pasado sábado, ciclistas aficionados se sumaron al Bicitour Nocturno a Barranca Yaco, que se concretó sobre el Camino Real.

Esta actividad propone una experiencia que conjuga deporte, memoria histórica y expresión artística en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia argentina. La travesía contó con salidas desde Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate, Sarmiento y Villa del Totoral, convocando a ciclistas de toda la región a recorrer bajo las estrellas un camino cargado de significado.

El destino final fue el histórico paraje de Barranca Yaco, escenario de uno de los episodios más trágicos del siglo XIX argentino: la emboscada en la que fue asesinado el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835. La noche, el silencio del monte y la ruta iluminada por linternas y bicicletas ofrecieron un marco simbólico para recordar aquel hecho que marcó la historia política nacional.

La propuesta sumó un momento artístico central con la presentación de Andrés Irusta, quien interpretó a José de los Santos Funes, uno de los dos sobrevivientes de la masacre. A través de una recreación histórica, los ciclistas pudieron acercarse desde una perspectiva humana y testimonial a lo ocurrido en aquella jornada fatal del 16 de febrero de 1835.

Funes, junto al correo Agustín Marín fueron testigos directos del ataque que terminó con la vida de Quiroga y su comitiva, y sus relatos resultaron claves para comprender la dimensión del acontecimiento.

Año a año, más que una actividad deportiva, el Bicitour se perfila como una experiencia cultural y educativa, que invita a pedalear por la memoria colectiva, resignificando el territorio y fortaleciendo la identidad regional. Entre el esfuerzo físico y la evocación histórica, la comunidad volvió a reunirse en torno a un episodio que aún resuena en la historia argentina.

La pedaleada nocturna combinó naturaleza, historia y arte, en un recorrido que une pueblos y revive, a cada deportista, la memoria de Juan Facundo Quiroga y los ecos de Barranca Yaco.