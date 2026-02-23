Paicor incorporó maní a la alimentación escolar cordobesa

El Gobierno de Córdoba incorporó el maní y sus subproductos al Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) para su distribución en escuelas provinciales. La decisión se formalizó en una reunión realizada en el Ministerio de Bioagroindustria, con participación de productores y representantes del sector.

La iniciativa se suma a la incorporación de la miel anunciada en julio pasado y apunta a diversificar la alimentación escolar, al tiempo que impulsa el desarrollo del mercado interno para productos con fuerte arraigo en la provincia.

Edoardo Fracanzani, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Maní, señaló que el cultivo históricamente estuvo orientado a la exportación y destacó el avance hacia el consumo interno y la difusión de sus beneficios para la salud.

Desde el sector apícola, Sergio Toranzo, integrante del Consejo Asesor Apícola, remarcó el impacto positivo que ya tuvo la inclusión de la miel en el programa, mientras que Francisco Lozano, consejero por el Departamento Capital, valoró el aporte nutricional en la alimentación de los estudiantes.

El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, sostuvo que la ampliación del Paicor permite reforzar el valor nutricional de los beneficiarios y acompañar a los productores locales.

El programa, con más de cuatro décadas de trayectoria en Córdoba, está destinado a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y garantiza una alimentación variada y de calidad en el ámbito escolar.