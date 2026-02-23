Refuerzan la seguridad rural con nuevas camionetas

El Gobierno de Córdoba entregó cinco camionetas 0 kilómetro para fortalecer la seguridad en zonas rurales y otorgó aportes a 103 productores por su compromiso con prácticas agropecuarias sostenibles. El acto se realizó en Colonia Caroya y fue encabezado por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

Las nuevas unidades prestarán servicio en Colonia Caroya, Macha, Pampa de Olaen, Tala Huasi y Capilla de Dolores, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al sector agropecuario, como el robo de cereales, maquinaria, agroquímicos y ganado.

“Estamos generando condiciones para que el productor pueda trabajar con tranquilidad y producir más y mejor”, expresó Busso durante la entrega.

En el mismo acto, más de un centenar de productores de los departamentos Colón y Totoral recibieron beneficios del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, destinado a promover modelos de producción sustentables y el cuidado de los recursos naturales.

El ministro destacó que el programa busca transformar la forma de producir con una mirada puesta en las próximas generaciones.

La actividad se desarrolló en la Casa del Bicentenario Martha Canale y contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, legisladores y funcionarios del área de seguridad y producción.