Valle Hermoso: dictarán un curso de corte y confección

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso anunció que el próximo martes 3 de marzo comenzará el curso de corte y confección, dictado por la capacitadora María Claudia Ferreira.

El curso se dictará una vez a la semana los días martes entre las 16:00 a 18:00 hs.

Según informaron, es apto para ambos sexos, y se compone de clases teóricas y prácticas.

Inscripción en el Centro Cultural o a través del siguiente enlace: https://forms.gle/D696Ky5sAUUe2ahQ9