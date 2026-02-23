Valle Hermoso: dictarán un curso de corte y confección
Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso anunció que el próximo martes 3 de marzo comenzará el curso de corte y confección, dictado por la capacitadora María Claudia Ferreira.
El curso se dictará una vez a la semana los días martes entre las 16:00 a 18:00 hs.
Según informaron, es apto para ambos sexos, y se compone de clases teóricas y prácticas.
Inscripción en el Centro Cultural o a través del siguiente enlace: https://forms.gle/D696Ky5sAUUe2ahQ9