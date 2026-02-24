Bialet Massé: el carnaval dejó más de $700 millones

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé dio a conocer los números que dejó el paso del carnaval, donde se estima una ganancia superior a los 700 millones de pesos y con un nivel de ocupación que superó el 90%.

El municipio estimó que unas 30.000 personas acompañaron en un finde XXL.

"Lo recaudado en estacionamiento fue destinado 100% a instituciones deportivas locales. Hubo un importante trabajo articulado en tránsito, seguridad y prevención Y Los eventos no son un gasto, son inversión ya que generan trabajo, dinamizan la economía y fortalecen a nuestra comunidad", dijeron desde el municipio local.