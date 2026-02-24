Capilla del Monte facilitará la realización de fichas médicas escolares

Capilla del Monte. El Hospital Municipal Dr. Oscar A. Luqui de Capilla del Monte llevará adelante un operativo territorial para la realización de fichas médicas escolares (C.U.S.), acercando el servicio a distintos barrios de la localidad con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este requisito fundamental para el inicio del ciclo lectivo.

Según se informó oficialmente, el equipo profesional de la institución recorrerá espacios públicos estratégicos para garantizar mayor accesibilidad a las familias. La primera jornada tendrá lugar hoy martes 24 de febrero en la Plazoleta Dr. Rivero, ubicada en el barrio Argentino. En tanto, el segundo operativo se desarrollará el lunes 2 de marzo en la Plazoleta Virgen del Valle, en barrio Zapato Norte.

En ambas fechas, la atención se brindará en el horario de 9 a 12 horas, permitiendo a padres y tutores gestionar la documentación médica requerida para estudiantes de distintos niveles educativos.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte y forma parte de una política sanitaria orientada a descentralizar servicios, fortalecer la prevención y garantizar igualdad de acceso a la salud.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones comunitarias, que no solo agilizan trámites escolares sino que también promueven el cuidado integral de niños y adolescentes en cada sector de la ciudad.