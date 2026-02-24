Córdoba crea bases públicas para fortalecer el diseño local

La Municipalidad de Córdoba presentó “Diseño cordobés en red”, una iniciativa que impulsa la creación de dos bases de datos públicas destinadas a visibilizar y articular a profesionales y proveedores de las industrias creativas de la ciudad.

La propuesta, impulsada por el Área de Diseño de la Subsecretaría de Cultura y Empleo, contempla la conformación de la Base de Datos Pública de Profesionales del Diseño de Córdoba y la Base de Datos Pública de Proveedores para las Industrias Creativas 2026.

El objetivo es promover el trabajo local, generar redes de contacto y fortalecer el entramado productivo creativo, facilitando la conexión entre quienes desarrollan proyectos de diseño y quienes brindan servicios estratégicos para su concreción.

La base destinada a profesionales busca funcionar como una herramienta de promoción y difusión del talento cordobés, mientras que la dirigida a proveedores está orientada a rubros como costura, cerámica, carpintería, herrería, bordado, estampación, moldería, encuadernación, imprenta, coworking y envíos, entre otros.

La convocatoria ya se encuentra abierta para quienes deseen integrar estos registros públicos y formar parte de la red creativa local.