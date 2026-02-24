Córdoba lanzó el Tribunal de Tratamiento de Drogas para reducir la reincidencia judicial

En el marco de la primera de dos jornadas de capacitación intensiva para operadores judiciales y ministerios provinciales, Córdoba lanzó hoy el Programa Integral de Intervención denominado Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD). La iniciativa busca abordar de manera integral el consumo problemático, combinando la acción judicial con el acompañamiento sanitario y social.

El TTD constituye un procedimiento alternativo dentro del sistema de justicia penal, dirigido a infractores que presentan consumo problemático de drogas y alcohol, con el objetivo de reducir la reincidencia. A través del programa, los tribunales pueden derivar a los participantes a tratamientos de rehabilitación, combinando sanciones e incentivos, bajo la supervisión de un equipo profesional de salud y con el acompañamiento de fiscales y abogados defensores.

Durante el lanzamiento, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, resaltó la importancia del programa y destacó que llega en “un momento crucial y muy importante por todo lo que estamos viviendo”. Subrayó que la iniciativa permitirá ampliar las respuestas del Estado frente a conflictos penales vinculados al consumo problemático, incorporando herramientas eficaces y humanas que complementen la respuesta judicial.

López agradeció el aporte de organismos internacionales como la OEA, CICAD y Sedronar, y destacó que el programa se basa en experiencias exitosas de otras jurisdicciones, constituyendo “un salto cualitativo y de fortalecimiento del trabajo interinstitucional”.

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (TSJ), Domingo Juan Sesín, explicó que el TTD es una asociación de justicia terapéutica propiciada por la OEA y destacó su impacto en la reducción de la reincidencia en la región. Además, aseguró que los tribunales preseleccionados podrán iniciar su labor este mismo año, contribuyendo así a la seguridad, la paz social y el bienestar de la sociedad.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades judiciales y gubernamentales, entre ellas los vocales del TSJ, Luis Enrique Rubio, Aída Tarditti y Jessica Valentini; el Defensor General, Pablo Bustos Fierro; el Fiscal General, Juan Manuel Delgado; y representantes de Sedronar y de los ministerios de Salud y Justicia.

Las jornadas de capacitación, que se desarrollarán hoy y mañana, tienen como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los operadores judiciales, de salud y de integración social, asegurando la implementación eficaz del TTD y la continuidad de tratamientos integrales para las personas con consumo problemático judicializadas.