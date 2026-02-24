Córdoba refuerza obras en escuelas antes del ciclo 2026

Previo al inicio de clases, el intendente Daniel Passerini visitó distintas instituciones del sistema educativo municipal para supervisar las tareas de mantenimiento y mejora de infraestructura realizadas durante el receso escolar.

Acompañado por la secretaria de Educación, Alicia La Terza, y miembros de la comunidad educativa, el jefe municipal recorrió obras orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y funcionamiento en escuelas y jardines.

En la Escuela Municipal Azor Grimaut avanza la reconstrucción de baños y cocina, además de la construcción de un nuevo muro perimetral. Allí se demolieron instalaciones antiguas para levantar una nueva batería de sanitarios.

En el Jardín Municipal Barrilete se realizó una intervención integral que incluyó submuración estructural para resolver hundimientos generados por pérdidas cloacales, recambio total de cañerías de agua y desagües, instalación de nuevos sanitarios, cambio de pisos y revestimientos, reparación de aberturas, colocación de porcelanato y pintura general.

También se ejecutaron trabajos en la Escuela Alicia Moreau, con submuración en baños y recambio de pisos; en la Escuela César Romero, de barrio Sachi, donde finalizaron reparaciones en sanitarios y en el sistema cloacal; y en la Escuela Molinari Romero, donde se reacondicionaron los baños.

En la Brigadier San Martín se fijó la reja perimetral, mientras que en la Escuela Luz Vieyra Méndez se construye una nueva cámara séptica para optimizar el sistema de desagües.

En materia de mantenimiento preventivo, el Jardín Rayito de Sol renovó puertas de acceso y avanza en la puesta a tierra del sistema eléctrico; el Jardín Jeromito reparó cubierta y cielorraso; y el Jardín Casita del Hornero incorporará un nuevo ingreso accesible para personas con discapacidad.