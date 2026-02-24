Empresas del sur provincial recibieron apoyo del régimen de Promoción Industrial

El ministro Sergio Busso encabezó la entrega de beneficios correspondientes al régimen de Promoción Industrial a diversas empresas radicadas en los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman, en el marco de una política pública del Gobierno de Córdoba orientada a promover la inversión, la innovación y el desarrollo industrial con impacto territorial.

A través de este acompañamiento, la Provincia continúa fortaleciendo el entramado productivo del sur cordobés, impulsando proyectos que incorporan tecnología, mejoran la eficiencia de los procesos productivos y generan condiciones para el crecimiento sostenido de la actividad industrial y el empleo.

Las industrias beneficiadas desarrollan iniciativas estratégicas que permiten modernizar sus procesos, optimizar recursos, ampliar su capacidad operativa y sumar valor agregado, consolidando la competitividad industrial de la región.

Por su parte, ARBRO S.A. llevó adelante un proyecto de ampliación de su planta industrial mediante la incorporación de nueva maquinaria, entre ellas un robot soldador y una cortadora láser, además de equipamiento complementario. Esta inversión fortalece los procesos productivos y acompaña el crecimiento de la empresa en términos de innovación y competitividad.

Asimismo, GELI-AR S.A. concretó la construcción de un moderno almacén frigorífico de gran capacidad destinado al almacenamiento de alimentos supercongelados, fortaleciendo la logística, la cadena de frío y la capacidad operativa de la industria alimentaria.

En el departamento Juárez Celman, ARG DE GRAAF S.A. (Maniagro) desarrolló dos proyectos relevantes:

El primero consistió en la puesta en marcha de una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa en la localidad de Carnerillo, utilizando cáscara de maní como insumo, lo que permite optimizar el aprovechamiento de residuos industriales y reducir costos energéticos.

El segundo proyecto estuvo orientado a la incorporación de nuevas líneas de productos mediante la adquisición de maquinaria, sumando valor agregado a su producción.

“La promoción industrial es una política clave para el desarrollo productivo y social de la provincia. Cada inversión que se acompaña, cada empresa que se fortalece y cada proyecto que se impulsa, se traduce en más empleo genuino, mayor valor agregado y oportunidades concretas para las comunidades. Apostar a la industria es apostar al trabajo, a la innovación y al crecimiento sostenible”, afirmó Busso.

Beneficios de la Promoción Industrial

El régimen de Promoción Industrial contempla beneficios concretos para las empresas que invierten y generan empleo en la provincia, entre los que se destacan:

Exención en los impuestos provinciales de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.

Subsidio por cada nuevo trabajador incorporado.

Subsidio sobre el incremento del consumo de energía eléctrica.

Estos beneficios permiten mejorar la competitividad de las industrias, incentivar nuevas inversiones productivas y acompañar la generación de empleo genuino en todo el territorio provincial.

Inversión, empleo y competitividad

La Promoción Industrial es una política estratégica del Gobierno de Córdoba, aprobada por la Legislatura en diciembre de 2021 mediante la Ley N° 10.792, que promueve un desarrollo industrial federal, fortalece la competitividad de las empresas cordobesas y consolida un ecosistema productivo con proyección nacional e internacional.