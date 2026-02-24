Habrá tribunales especiales para personas con adicciones

Esta mañana fue presentado en el auditorio del Centro Núñez el programa Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), una iniciativa que busca disminuir la reiteración delictiva en personas con consumo problemático de estupefacientes.

El modelo está dirigido a personas judicializadas por delitos de baja y mediana intensidad que no estén privadas de la libertad. La propuesta combina el abordaje judicial con el acceso a tratamientos integrales, bajo un esquema de articulación entre el sistema de justicia, salud e integración social.

Durante el acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, sostuvo que el programa se basa en una mirada “humanizadora” y destacó su impacto en la reducción de la reincidencia en otros países de la región. El objetivo es que durante 2026 comiencen a funcionar en Córdoba dos tribunales especializados bajo esta modalidad.

El programa es impulsado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) y cuenta con el auspicio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. La implementación fue aprobada mediante la Resolución Conjunta 1/2025.

Tras la presentación, comenzaron talleres de capacitación destinados a operadores de justicia, salud y áreas sociales, como parte de la puesta en marcha del nuevo esquema.