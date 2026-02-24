Huerta Grande vivió un fin de semana a puro carnaval

Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande vivió un fin de semana lleno de alegría, música y color, de la mano del Grupo de Gimnasia Coreográfica a cargo del Prof. Eze Gervasoni, los integrantes de Huerta Grande en Movimiento +60, Comparsa Nativa, Comparsa Amine y Comparsa Tropical San Jorge, que hicieron vibrar a todos los presentes con su energía.

"Disfrutamos además de increíbles presentaciones artísticas junto a Las Voces de San Carlos, Kawen, Grupo Cristal, Kawen, Sin Límites Folk y el gran cierre de una noche inolvidable de la mano de CHIPOTE. Destacamos el trabajo realizado por todas las áreas, en esta ocasión encabezadas por el Intendente Sr. Germán Corazza y la Directora de Turismo y Deporte Prof. Florencia Zucchini, junto a todo el equipo municipal que hizo posible este hermoso evento", subrayaron desde el municipio.