La Cumbre suma nuevas prestaciones al Hospital Dr. Oscar Vignaroli

La Cumbre. El municipio de La Cumbre a través de su área de Salud informó que cada quince días se podrá realizar en el hospital Dr Oscar Vignaroli audiometrías para ingreso escolar (a partir de los 5 años) y otoemisiones acústicas.

Con estos exámenes, se puede evaluar cómo escucha un niño los sonidos del habla y del entorno, y detectar a tiempo posibles dificultades auditivas.

Se trata de estudios rápidos, indoloros y adaptados a los niños, en un entorno de juego y confianza.

"Sacá tu turno de manera presencial o llamando al 3548 630082", dijeron desde el municipio.