La Falda: realizaron talleres sobre "Prevención de Consumo Problemático"

La Falda. El pasado viernes se llevaron a cabo en La Falda dos talleres sobre "Prevención de Consumo Problemático". Por la mañana, en el barrio Molino de Oro y por la tarde en el Barrio Río Grande.

La actividad estuvo organizada por la Lic. Paola Torres, Coordinadora de Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) La Falda, en articulación con la Directora de Relaciones Institucionales Dra. Jorgelina Rial, y el Secretario de Salud Dr. Fabio Menitte. Contó con la participación destacada de Madres Territoriales.

El objetivo fue recorrer el territorio y escuchar la problemática del consumo en nuestra ciudad, haciendo hincapié en la prevención y visibilizando el centro asistencial (RAAC) para solicitar tratamiento ambulatorio.