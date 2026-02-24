La Legislatura de Córdoba convoca a nuevas audiciones para su coro

El viernes 27 de febrero habrá una nueva oportunidad para sumarse al Coro de la Legislatura. Desde las 2 de la tarde, la directora de la agrupación coral, Alejandra Seimandi, se ocupará de probar las voces de las y los interesados que concurran al edificio de la Unicameral cordobesa, ubicado en avenida Emilio Olmos 580, ciudad de Córdoba.

Principalmente, se buscan voces masculinas en los registros de bajo y tenor. No obstante, también podrán asistir a la audición las mujeres que deseen incorporarse al coro, ya que hay vacantes en los registros de soprano y contralto.

La convocatoria fue lanzada por la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral provincial.

La participación en el Coro de la Legislatura es gratuita. No se requieren conocimientos musicales previos para formar parte en esta actividad cultural. No obstante, los interesados deben tener entre 18 y 60 años.

La prueba de voces se concretará en el Auditorio de la Democracia de la sede legislativa, como quedó dicho a partir de las 14.

Para inscribirse, los interesados deben completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9GCdoIhicvbRIOCiUg1wxN8-r2Pf4LQHFkcfV-FBB9BYs_Q/viewform

Por cualquier otra consulta, comunicarse al siguiente mail: [email protected]