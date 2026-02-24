Lanzaron curso de la CEPAL sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe

Este lunes se realizó de manera virtual el lanzamiento del curso “Envejecimiento en América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Red de Comisiones de Futuro Parlamentaria y con el apoyo de Open Society Foundations.

La actividad contó con el acompañamiento de la Legislatura de Córdoba y del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), que impulsan su difusión ante la relevancia estratégica del envejecimiento poblacional en la agenda pública.

Durante la apertura se proyectó un mensaje institucional de la vicegobernadora Myrian Prunotto. Luego brindó palabras de bienvenida el representante de COPEC, Emilio Graglia.

El encuentro incluyó las exposiciones de Javier Enrique Medina Vásquez, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, quien abordó la temática de gobernanza anticipatoria y prospectiva legislativa; Simone Cecchini, director del CELADE–División de Población y Desarrollo de la CEPAL, quien analizó el impacto del cambio demográfico en las políticas públicas; y el senador chileno David Sandoval, que compartió la experiencia de su país en materia de legislación integral sobre envejecimiento.

El cierre estuvo a cargo del secretario de Comisiones de la Legislatura, Justo José Casado, quien destacó la importancia de promover una mirada estratégica y de largo plazo frente a los desafíos demográficos.

El curso tiene una duración aproximada de tres semanas, se dicta en modalidad autoinstruccional a través de la plataforma Moodle de la CEPAL y otorga certificación de asistencia. Está abierto a todas las personas interesadas.

Participaron del lanzamiento autoridades provinciales y municipales, representantes de organismos previsionales, organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas y privadas.

Por la Legislatura se hicieron presente en la instancia virtual, la directora Técnica de Presupuesto, Sofía Devalle; el prosecretario General, Carlos Baldo; la secretaria General, Leticia Alloco; el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez; el secretario de Comisiones, Justo José Casado; y los legisladores Inés Mercedes Contrera, Luciana Presas y Carlos Carignano.