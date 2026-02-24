Llaryora anunció más de 500 millones en obras para cuatro localidades

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recorrió este martes los poblados de La Batea, Guanaco Muerto, Altos de los Quebrachos y Los Chañaritos, en el departamento Cruz del Eje, donde destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En La Batea, el mandatario fue recibido por el presidente comunal Iván Farías y anunció un aporte provincial de 120 millones de pesos para la perforación de agua, un vehículo sanitario, 50 millones para completar el adoquinado de la escuela y 5 millones para instituciones deportivas y la parroquia local. “En un momento difícil de la economía, es gratificante encontrar una comunidad unida donde trabajamos tirando para el mismo lado”, destacó Llaryora.

En Guanaco Muerto, Llaryora anunció 200 millones de pesos para la construcción del Centro de Miel, destinado a mejorar la producción y permitir la exportación del producto local. Además, dispuso 30 millones para optimizar la perforación de agua en el pasaje San Antonio, 50 millones para adoquinado de calles, 5 millones para cada institución y el techado del polideportivo. El presidente comunal Mayco Soria calificó la jornada como “histórica” para la localidad.

En Altos de los Quebrachos, el gobernador asignó 50 millones para la extensión de la obra de agua, 20 millones para cada uno de los seis parajes y 5 millones para las instituciones locales. “La ayuda más importante es el tiempo que uno le pone a una institución, porque es tiempo de tu vida que se la sacas a tu familia”, subrayó Llaryora. Rodrigo Aliendro, presidente comunal, agradeció las obras y confirmó la realización de las fiestas patronales en marzo.

Finalmente, en Los Chañaritos, se anunció una unidad de traslado para emergencias, 70 millones para la compra de un tractor cero km, 50 millones para la construcción de una nueva plaza en el barrio Laprida y 5 millones para cada institución local. “No hay ninguna de las comunidades que hemos visitado hoy a la cual no hayamos apoyado la extensión, el crecimiento o la potencialización de las perforaciones de agua”, afirmó el gobernador.

Con estas medidas, la Provincia busca fortalecer la infraestructura, la producción y los servicios esenciales en el norte cordobés, en el marco del Plan de Igualdad Territorial, que abarca 10 departamentos del norte y dos del sur de la provincia.