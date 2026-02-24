Llaryora habilitó obras clave para mejorar el agua en Cruz del Eje

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Cruz del Eje la habilitación de la primera etapa de la readecuación del sistema de provisión de agua potable, en una obra que forma parte de un plan integral destinado a modernizar el servicio en la ciudad.

La intervención beneficiará a unos 34.700 vecinos y demanda una inversión de 2.182 millones de pesos, en el marco del Plan de Igualdad Territorial que se ejecuta en 12 departamentos del interior provincial.

En esta instancia se puso en funcionamiento un nuevo sistema de bombeo tipo booster, que permite duplicar la presión del agua, además de la instalación de electrobombas presurizadoras, equipo de cloración, nuevas conexiones domiciliarias y micromedidores.

También se habilitó un acueducto que abastece al barrio Juan Domingo Perón, en la zona alta de la ciudad, y se reemplazaron alrededor de 600 metros de cañerías, junto con cámaras de desagüe, hidrantes y válvulas de aire.

Durante el acto, Llaryora señaló que la obra permitirá mejorar la provisión de agua potable y destacó la articulación entre Provincia, Municipio y cooperativas para concretar los trabajos. Por su parte, el intendente Renato Raschetti remarcó que se trata de una intervención largamente solicitada por los vecinos y orientada a dar una solución estructural a los problemas de presión y abastecimiento.

El proyecto integral apunta a acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad y asegurar el funcionamiento del sistema a largo plazo.