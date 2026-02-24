Valle Hermoso lanzó un curso de albañilería

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó una nueva propuesta de formación para 2026 que combina capacitación técnica y salida laboral concreta. Se trata del curso “Construí tu casa propia: Albañilería – Nivel 1”, una iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura y Educación que busca brindar herramientas prácticas para quienes deseen iniciarse en el oficio de la construcción.

La capacitación estará a cargo del Maestro Mayor de Obras Mariano Rodríguez Farías (M.P. I-12412-2), quien aportará su experiencia profesional para guiar a los participantes en los conocimientos básicos de la albañilería. El curso es de carácter arancelado y apunta tanto a quienes buscan desarrollar habilidades para proyectos personales como a quienes desean incorporar una salida laboral en el rubro.

Las clases comenzarán el 20 de marzo y se dictarán los miércoles y viernes de 19 a 20:30 horas, en modalidad presencial. La propuesta forma parte del programa “Cursos y Talleres 2026” que el municipio pone en marcha con el objetivo de ampliar la oferta educativa local y fortalecer la formación en oficios.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en el Centro Cultural (Padre Walter Consalvi 234) o a través del enlace disponible en la publicación oficial.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Valle Hermoso reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo comunitario, promoviendo instancias de aprendizaje accesibles que contribuyan al crecimiento personal y profesional de los vecinos.