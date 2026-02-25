Córdoba despide los carnavales en siete barrios

Siete barrios de la ciudad de Córdoba celebrarán este fin de semana el cierre de la temporada de carnavales con una agenda que se extenderá del jueves 26 de febrero al domingo 1° de marzo.

Las actividades comenzarán entre las 18 y las 19 en calles, plazas y espacios comunitarios, con participación de comparsas, organizaciones culturales, centros vecinales y agrupaciones artísticas.

El jueves 26 a las 19, barrio Las Violetas abrirá el cronograma con una jornada en la intersección de Aviador Locatelli y Manuel Solá, organizada por La Cuadra.

El viernes 27 habrá dos celebraciones simultáneas desde las 19. En barrio José Ignacio Díaz 5° se realizará “Quien lo vive es quien lo goza”, impulsado por la Comparsa La Tribu. En Villa Boedo, en tanto, tendrá lugar “Ruido en la docta”, organizado por la comparsa Águilas Blancas junto al Club Social Deportivo Villa Boedo.

El sábado 28 la actividad comenzará a las 18 en la Plaza Emilio Crouzeilles, en barrio San Francisco, con el Carnaval Orillero, que reunirá a Orilleros de la Cañada, Escola Do Samba União da Serra y el centro vecinal de Parque Capital. A las 19, barrio Talleres Este celebrará “El carnaval vuelve al barrio” en la Plaza Pedro Vivas, con la Biblioteca Popular y la Asamblea de Disidencias.

El domingo 1° de marzo, desde las 18, el Paseo Güemes —en el predio de la ex Cárcel de Encausados— será sede del encuentro “Por la democracia y la cultura”, organizado por Casa Carlitos Reyes y el centro vecinal del sector. A las 19, barrio Cerveceros cerrará el recorrido con “La Larga Vida”, sobre calle Onofrio Palamara, con participación de academias de folclore y referentes barriales.