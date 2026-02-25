Huerta Grande: las mejores postales de los carnavales

Huerta Grande. Con una plena ocupación y movimiento turístico, el último fin de semana se vivió en plenitud el carnaval en Huerta Grande.

Fue una noche llena de alegría, música y color, de la mano del Grupo de Gimnasia coreográfica a cargo del Prof. Eze Gervasoni, los integrantes de Huerta Grande en Movimiento +60, Comparsa Nativa, Comparsa Amine y Comparsa Tropical San Jorge, que hicieron vibrar a todos los presentes con su energía.

Noticias Relacionadas Huerta Grande vivió un fin de semana a puro carnaval

También se presentaron, Las Voces de San Carlos, Kawen, Grupo Cristal, Kawen, Sin Límites Folk y el gran cierre de una noche inolvidable de la mano de Chipote.