La Justicia remata un edificio inconcluso en Valle Escondido

Córdoba
La Justicia remata un edificio inconcluso en Valle EscondidoEl emprendimiento Vistas del Parque, de casi 32 mil metros cuadrados, será rematado desde el 9 de marzo en el portal judicial electrónico.
La Justicia de Córdoba ordenó el remate de un emprendimiento inmobiliario sin terminar ubicado en Valle Escondido, sobre avenida República de China. El inmueble, denominado Vistas del Parque, saldrá a la venta con una base de 13.500 millones de pesos, de contado y al mejor postor.
La subasta estará a cargo del martillero Juan Carlos Moncada (M.P. 01-0379) y se desarrollará en el Portal de Subastas Judiciales Electrónicas desde el 9 de marzo a las 11 hasta el 16 de marzo a las 11.
El lote tiene una superficie de 31.791 metros cuadrados y cuenta con servicios de cordón cuneta, asfalto, luz y agua corriente. La postura mínima será de 100 mil pesos.
Habrá exhibiciones del inmueble el lunes 2 y el viernes 6 de marzo, en los horarios de 10:30 a 13 y de 16:30 a 18. Los interesados podrán realizar consultas al 3512013461 o al correo [email protected].
El comprador deberá abonar el 20% del valor total dentro de las 48 horas posteriores al cierre del remate. El saldo deberá cancelarse a las 72 horas de aprobada la subasta, en la cuenta judicial correspondiente a la causa Trust & Development S.A. – Quiebra pedida simple (SAC 8425983).