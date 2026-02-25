Valle Hermoso: invitan a sumarse a los nuevos talleres

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso a través de su área de Cultura invitó a la población a sumarse a los diversos talleres que se llevarán a cabo a partir del próximo mes de marzo.

Uno de ellos será el Taller de "Teatro para Adultos", a cargo de la profesora Natalia Riveros Mendoza. Este curso comenzará el lunes 2 de marzo, con un encuentro semanal de 17:00 hs a 19:00 hs, en el Ex Hotel Bs. As.

Inscripciones en el Centro Cultural (Walter Consalvi 234) o por este enlace: https://forms.gle/ZhpYdsEiotLVFKN2A.

En tanto, el jueves 5 comenzará un Curso de Fotografía, dictado por las capacitadoras Lorena Garrido y Adriana Bertazzo.

Este curso tendrá un encuentro semanal, los jueves de 16:00 a 18:00 hs.

Inscripciones en el Centro Cultural o a través de este enlace: https://forms.gle/yb5oBg8nCW4Y8aqY7