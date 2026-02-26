Arrancó en Córdoba la producción del S-Way 480

La producción del camión Iveco S-Way 480 comenzó en la planta industrial ubicada en Ferreyra, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, marcando un nuevo paso en la actividad automotriz local.

El intendente Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora participaron del acto de inicio de fabricación del modelo, que será producido en la capital provincial y destinado al transporte de larga distancia y cargas peligrosas en el mercado argentino.

El S-Way 480 es una unidad de alta gama dentro del segmento pesado y forma parte de la estrategia industrial de la compañía para el país. Desde el municipio destacaron que la puesta en marcha de la línea refuerza el perfil productivo de Córdoba Capital y su rol dentro del sector automotor nacional.

La planta de Ferreyra es uno de los polos industriales más relevantes de la ciudad y concentra parte significativa de la producción vinculada a la industria metalmecánica y automotriz.