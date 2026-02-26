La Falda: comienza hoy el Taller de Escritura “Ficciones de Arcilla”

La Falda. La ciudad de La Falda suma una nueva propuesta cultural a su agenda de verano con el Taller de Escritura “Ficciones de Arcilla”, una invitación a explorar la creatividad y el universo narrativo a partir de la palabra y la imaginación.

La actividad se llevará a cabo este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Museo Ambato, ubicado en Villa Edén (Cuesta del Lago 1469), uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

El taller estará coordinado por la escritora Virginia Robles, quien guiará a los participantes en un recorrido creativo que propone moldear historias como si fueran arcilla: darles forma, textura y profundidad a través de ejercicios literarios y dinámicas grupales. La propuesta apunta tanto a quienes ya tienen experiencia en escritura como a quienes desean dar sus primeros pasos en el terreno de la ficción.

La iniciativa forma parte de la programación “Verano La Falda 2026”, que impulsa actividades culturales abiertas a la comunidad y a los visitantes que eligen la ciudad serrana durante la temporada estival.

La participación es gratuita, aunque para ingresar al museo se deberá presentar DNI. Desde la organización destacaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro, intercambio y producción literaria en un entorno que combina naturaleza, patrimonio y arte.

De esta manera, La Falda continúa consolidándose como un polo cultural en el corazón de las sierras, sumando propuestas que invitan a la reflexión, la creación y el disfrute colectivo.