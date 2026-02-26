La UPC rompe récord con 26 mil aspirantes y crece en el interior

La Universidad Provincial de Córdoba cerró el período de registro para la cohorte 2026 con 26.472 preinscripciones, la cifra más alta desde su creación. El número representa un crecimiento del 30% respecto de las 20.500 anotaciones del año anterior.

El dato se da en un escenario complejo para el sistema universitario nacional y marca una consolidación del modelo provincial basado en la expansión territorial y la diversificación académica.

De las preinscripciones registradas, 19.436 corresponden a las unidades académicas de la Sede Capital —Arte y Diseño; Educación y Salud; Educación Física; Turismo y Ambiente; e Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva— mientras que 7.036 pertenecen a las 12 sedes regionales distribuidas en distintos puntos de la provincia.

El proceso de federalización permitió que jóvenes de localidades como Bell Ville, Capilla del Monte, Río Tercero, Morteros, Laboulaye, Villa Dolores y Deán Funes accedieran desde 2025 a propuestas universitarias sin necesidad de trasladarse a Córdoba capital. Para la cohorte 2026 se suman sedes en Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas.

La rectora Julia Oliva Cúneo señaló que el crecimiento refleja la expectativa de las comunidades por acceder a estudios innovadores y de calidad, y destacó el compromiso territorial de la institución.

Actualmente, la UPC ofrece más de 100 propuestas entre carreras de grado, pregrado, posgrado y nivel superior, con especial foco en áreas tecnológicas, digitales, salud y seguridad. La oferta se articula con organismos e instituciones del entramado productivo, buscando impacto directo en las economías regionales.

Con este nivel de demanda, la Universidad Provincial consolida su presencia en el interior y refuerza su perfil como actor clave en la formación profesional y el desarrollo académico de Córdoba.