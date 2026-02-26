Valle Hermoso: brindan recomendaciones por los festejos del UPD

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso a través de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) brindó una serie de recomendaciones para el Último Primer Día (UPD) que vivirán los jóvenes estudiantes que este año egresan del secundario.

"¿Tu hijo/a festeja el Último Primer Día? Es un momento importante para ellos/as… y también una oportunidad clave para acompañar desde casa. Hablar antes del evento hace la diferencia: acordar horarios, saber con quiénes van a estar y conversar sobre los riesgos del consumo de alcohol u otras sustancias ayuda a que se sientan cuidados, no controlados.

Recordales que lo más importante es cuidarse entre amigos/as, pedir ayuda si alguien no se siente bien y avisar ante cualquier imprevisto. Sé su lugar seguro" destacaron desde la RAAC, señalando que "acompañar es estar presentes".