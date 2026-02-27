Capilla del Monte: Fabricio Díaz abre el período legislativo 2026

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte anunció la realización del Acto de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.), que marcará el inicio formal del Período Legislativo 2026.

La convocatoria fue realizada por el presidente del Concejo Deliberante, concejal Francisco Gramajo, quien invitó a la comunidad a participar de la ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 1° de marzo a las 19 horas en la Sala Poeta Lugones, ubicada en Deán Funes 526.

El acto protocolar estará presidido por el intendente Fabricio Díaz y contará con la presencia del cuerpo de concejales, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.), representantes de instituciones intermedias, medios de comunicación y vecinos en general.

Como es tradición, la apertura de sesiones constituye uno de los momentos institucionales más relevantes del calendario político local, ya que en ella se exponen los lineamientos de gestión, los objetivos previstos para el nuevo período y el balance de lo actuado.

De esta manera, Capilla del Monte da inicio a un nuevo ciclo legislativo, en un espacio de encuentro democrático que convoca a autoridades y ciudadanía a participar activamente de la vida institucional de la localidad.